Halles Schwimm-Star Laura Riedemann verzichtet auf DM-Teilnahme in Berlin

Halles stärkste Schwimmerin Laura Riedemann bereitet sich in den kommenden drei Wochen in einem Höhentrainingslager in Spanien weiter auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vor. Die SV-Athletin verzichtet dadurch auf die Deutschen Meisterschaften die am übernächsten Wochenende in Berlin ausgetragen werden.

Schon bei der EM in Budapest war die 22-jährige Rückenspezialistin nicht an den Start gegangen. Der Fokus liegt voll auf dem Formaufbau für die Spiele.

Schwimm-DM in Berlin: Drei SV-Halle-Athleten gehen an den Start

In Berlin schwimmen wird aber Schwester Lena Riedemann. Auch Lucie Mosdzien und Philipp Weber vom SV Halle stehen in den Meldelisten für die Meisterschaft. (mz)