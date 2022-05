Halles Olympia-Schwimmerin Laura Riedemann spricht über Tokio

Halle (Saale)/MZ - Der Empfang in der Heimat war herzlich. Als das Flugzeug in der Nacht zum Montag in Frankfurt landete, da führte der Weg auf dem Airport Halles Olympia-Schwimmerin Laura Riedemann zusammen mit all den zurückgekehrten Ruderern, Judoka und Leichtathleten durch ein dichtes Spalier kreischender Fans. War das - nach zwei enttäuschenden Rennen in Tokio - ein Stich ins Herz? „Ein Stich ins Herz? Ach, nein“, sagt die beste deutsche Rückenschwimmerin. Sie habe den Jubel genießen können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<