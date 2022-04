Halles Kugelstoßer Philipp Thomas zeigt bemerkenswerte Leistung

Halle (Saale)/MZ - Der Ärger war schnell verraucht. Nur eine Woche, nachdem Philipp Thomas bei der Junioren-Gala in Mannheim trotz Normüberbietung als Fünfter den Startplatz bei der U-20-Europameisterschaft um vier Zentimeter verpasst hatte, gelang dem Kugelstoßer vom SV Halle eine bemerkenswerte Steigerung. 19,36 Meter wurden für den 18-Jährigen bei den Landesmeisterschaften am Samstag in Stendal gemessen. Noch vier weitere Versuche lagen mit 19,30, 19,08, 18,95 und 18,86 Metern über der Mannheim-Weite von 18,85 Metern.