Halles Kanute Ivo Kilian kurzfristig für Paralympics nachnominiert

Parakanute Ivo Kilian kann sich seinen Traum von den Spielen in Tokio nun doch noch erfüllen.

Tokio/dpa/SID/MZ - Kanute Ivo Kilian ist kurzfristig für die Paralympics in Tokio nachnominiert worden. Am Tag der Eröffnungsfeier erhielt der 44-Jährige aus Halle (Saale) die Nachricht, dass er nach Japan nachreisen darf.

China hatte einen Startplatz in seiner Klasse zurückgegeben, Kilian war in der Qualifiktion nur ganz knapp gescheitert und damit erster Nachrücker.

„Ich bin froh, wenn ich am Samstag im Flieger sitze und alles dabei habe, was ich benötige“, sagte Kilian, der das Finale als Ziel ausrief: „Ich bin erstmal positiv gestimmt und tierisch happy, dass das alles so geklappt hat.“

Neben Kilian werden mit Anja Adler (Halle), Katharina Bauernschmidt (Duisburg), Felicia Laberer (Berlin) sowie den Silbermedaillengewinnern von Rio, Edina Müller (Hamburg) und Tom Kierey (Berlin), fünf weitere Para-Kanuten an den Start gehen. Die Rennen auf dem Sea Forest Waterway finden vom 2. bis 4. September statt.

Nach der kurzfristigen Absage von Schwimmerin Denise Grahl steigt die Zahl der deutschen Athleten damit wieder auf die ursprüngliche Zahl von 134. Fünf davon kommen aus Sachsen-Anhalt.