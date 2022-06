Halles Handballerinnen arbeiten am blinden Verständnis

Halle (Saale)/MZ - Jeder durfte ihn mal anfassen. Der kleine Pokal wurde durchgereicht bei den Wildcats, den ihre Kapitänin Swantje Heimburg gerade bei der Siegerehrung in Empfang genommen hatte. Die Mienen der halleschen Handballerinnen verrieten dabei jedoch mehr leise Enttäuschung als überbordende Euphorie. Denn die große Trophäe für den Turniererfolg bejubelte nur einen Ballwurf entfernt Zwickaus Team. Mit einem Tor hatten die Gastgeberinnen das Finale des 7. Halle-Saale-Cups gegen den Bundesliga-Aufsteiger verloren: 15:16 hieß es nach zweimal 20 Minuten am Samstagabend in der SWH-Arena.

