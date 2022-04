Halles Florian zur Nieden greift mit Monarchs im „German Bowl“ nach dem Titel

Dresden/Halle (Saale)/MZ - Im „German Bowl“, dem Spiel der Spiele in Football-Deutschland, kann jedes Detail entscheiden. Die Dresden Monarchs reisen daher bereits am Freitag nach Frankfurt, im Eintracht-Stadion wird das Endspiel gegen die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag (18 Uhr/Sport1) ausgetragen - vor bis zu 25.000 Fans. „Wir kennen das Stadion nicht, wollen uns damit vertraut machen“, erklärt Florian zur Nieden die frühe Anreise.