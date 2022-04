Hallenser Andreas Obst will mit Basketball-Nationalteam unbedingt zu Olympia

Trotz einer Vorbereitung mit Aufregern geht Andreas Obst zuversichtlich in die Olympia-Qualifikation.

Split/Halle (Saale) - Es ist der typische Andreas-Obst-Gesichtsausdruck: Entschlossen der Blick, kein Lächeln im Gesicht. So präsentiert sich der hallesche Nationalspieler auf dem Kaderfoto, das der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag veröffentlicht hat. Zwölf Spieler stehen im DBB-Aufgebot für das Olympia-Qualifikationsturnier, das am Dienstag im kroatischen Split startet. Obst ist erwartungsgemäß dabei.