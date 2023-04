BSW Sixers aus Sandersdorf greifen in Playoffs nach Titel in der ProB

Donte Nicholas von den BSW Sixers am Ball.

Sandersdorf/MZ - Manchmal, wenn man Donte Nicholas über das Basketballfeld schlurfen sieht, hat man den Eindruck, dass ihn das, was um ihn herum passiert, nichts angeht. Dann allerdings kommt der Moment, in dem der 36 Jahre alte US-Amerikaner den Ball in seinen Händen hält – und das Spiel der BSW Sixers beeinflusst, wie es kein anderer Akteur des Klubs aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen kann.