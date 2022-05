Gisa Lions zittern sich zum ersten Saisonsieg

Halle (Saale)/MZ - Center-Spielerin Kourtni Perry stieß nach der Schlusssirene einen Schrei der Freude aus und schickte ein mit den Händen geformtes Herz in Richtung der Tribünen in der SWH-Arena. Die Gisa Lions, bisher in der Bundesliga praktisch chancenlos, haben den erlösenden ersten Saisonsieg geschafft.