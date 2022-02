Gisa Lions reisen ohne Jasmine Gill nach Düsseldorf

Jasmine Gill fehlt den Gisa Lions beim Auswärtsspiel in Düsseldorf.

Halle (Saale)/MZ - Halles Erstliga-Basketballerinnen Gisa Lions wollen den Schwung aus dem Heimsieg (61:59) über Spitzenreiter Rheinland Lions mit in das für den Klassenerhalt so wichtige Spiel bei den Bascats Düsseldorf am Samstag (16 Uhr) nehmen.

Im Duell mit dem Aufsteiger, der derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz 13 rangiert, kann der aktuell Zehnte erneut nicht auf seine angeschlagene US-Amerikanerin Jasmine Gill zurückgreifen. Alle anderen Spielerinnen sind aber einsatzbereit.