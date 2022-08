Drei Neue bei Auftakt des Gisa Lions MBC dabei

Halle (Saale)/MZ - Die Lust ist nach wie vor da, keine Frage. Doch Katarina Fikiel überließ es an diesem Donnerstagabend in der SWH-Arena den anderen, den Ball in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des MBC, Martin Geissler, verfolgte die neue Managerin des Frauenteams vom Spielfeldrand aus das erste Miteinander jener Basketballerinnen auf dem Parkett, die ab Mitte Oktober als die Gisa Lions MBC in der Bundesliga um eine Platzierung unter den besten Acht kämpfen wollen.