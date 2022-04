Gisa Lions in der Krise: Die einfachen Punkte fehlen

Halle (Saale)/MZ - Rein in die Kartoffeln. Raus aus den Kartoffeln. Statt das wegen Corona verlegte Bundesligaspiel gegen Saarlouis wie erst geplant am Mittwoch nachzuholen, trafen sich Halles Basketballerinnen nun doch zum Training. Denn die Royals sind noch immer in Quarantäne. Der Fokus ist jetzt auf Herne gerichtet. Der Tabellenfünfte kommt am Samstag (18 Uhr) in die SWH-Arena.