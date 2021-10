Gisa Lions gegen Saarlouis unter Druck: Dreht Kourtni Perry wieder auf?

Kourtni Perry (r.) zeigte sich bei den Gisa Lions zuletzt in besserer Form.

Halle (Saale)/MZ - Für die Gisa Lions steht nach dem erlösenden ersten Saisonsieg gegen Aufsteiger Baskets Düsseldorf (72:67) das nächste Schlüsselspiel in der Basketball-Bundesliga an. Am Sonntag (15 Uhr/live bei Sporttotal.tv) geht es für die Hallenserinnen, derzeit Zwölfter der Tabelle, zum Elften Saarlouis Royals.

Ein Sieg ist im harten Abstiegskampf Pflicht. In dieser Saison steigen die Mannschaften ab Platz elf ab. Beide Teams stehen vor dem Duell also in der roten Zone.

Hoffnung macht den Lions der zuletzt gute Auftritt von Center-Spielerin Kourtni Perry. Die US-Amerikanerin steht nach schwachem Start unter Beobachtung, lieferte gegen Düsseldorf aber ab. Mit 13 Punkten und zehn Rebounds gelang ihr ein „Double-Double“.