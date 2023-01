Weissenfels/MZ - Das Tauziehen hat ein Ende. Ricky Bornschein und Blau-Weiß Zorbau einigten sich am Montag auf eine Vertragsauflösung. Der 23-jährige Stürmer des Oberligisten verlässt mit sofortiger Wirkung den Verein und schließt, so war zu hören sich der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth aus der Regionalliga an.

