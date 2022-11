Remis mit reichlich Ärger: Blau-Weiß Zorbau muss trotz Verspätung spielen

Zorbaus Trainer René Behring war beim Auswärtsspiel in Krieschow mächtig sauer.

Krieschow/Zorbau/MZ - Der sportliche Aspekt des Fußballspiels zwischen dem VfB Krieschow und Blau-Weiß Zorbau trat am Samstag in den Hintergrund. Grund dafür war die Entscheidung des Staffelleiters der Oberliga-Südstaffel, die Begegnung beider Teams unbedingt durchzuführen. Was war passiert?