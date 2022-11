VfB Merseburg verliert erneut: „Bringt nichts, auf Mannschaft draufzuhauen“

Der Landesligist VfB Merseburg verliert sein Heimspiel am Ulmenweg gegen den SC Naumburg. Worin die Gründe dafür zu suchen sind.

Merseburg/MZ - Die Zahl 230 wurde kurz vor Schluss offiziell verkündet. So viele Zuschauer verfolgten am Sonntag das Spitzenspiel der Landesliga Süd: Der VfB Merseburg empfing am Ulmenweg den SC Naumburg. Und dass die Partie derart viel Zuspruch erfuhr, war für die Gastgeber super. „Das ist ein guter Wert“, meinte der VfB-Vorsitzende Volker Dietrich.