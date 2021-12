Wird die Fußball-Saison um 14 Tage verlängert?

Magdeburg/MZ - Noch „wurde nichts beschlossen“, sagte Stephan Gräfe, der Staffelleiter der Verbandsliga, nach dem Start der Videokonferenzen des Fußball-Landesverbands FSA zum zukünftigen Spielbetrieb. Diskutiert wurde mit den Vereinen aber intensiv. „Es war interessant“, sagt FSA-Vizepräsident Jörg Bihlmeyer.

So hätten die Verbandsligisten zum Beispiel klar gemacht, dass sie einen Re-Start aus dem Kalten nicht wünschen. Und: „Diskutiert wurde auch über 2G oder 3G“, so Bihlmeyer. Nach seinen Angaben gehen die Meinungen auseinander. „Vereine mit ungeimpften Spielern bevorzugen 3G wegen der Testmöglichkeit“, so der Vizepräsident. Jetzt müsse aber erst einmal die nächste Landesverordnung abgewartet werden.

Vier Spiele mindestens

Wie geht es mit der Saison weiter, die erstmals in zwei Staffeln ausgetragen wird? Lutz Schülbe hat da so seine Bedenken, dass es überhaupt weitergeht. „Für eine Wertung der Saison fehlen uns noch vier Spiele der Rückrunde. Ob dann die Meisterrunde stattfindet, ist genauso unklar, wie ob wir die vier Spiele schaffen“, sagt der Präsident des BSV Ammendorf, der die Südstaffel der Verbandsliga anführt. „Die Politik muss festlegen, unter welchen Bedingungen Fußball gespielt werden kann“, sagt er. Und da gibt es keine Lösung, ob 2G oder 3G praktikabel sei. „Wenn dann noch die Omikron-Variante dazu kommt, sehe ich schwarz, dass es bald wieder losgehen kann“, sagt er.

Für die Meister- und Abstiegsrunden gibt es die Idee, diese in einer abgespeckten Form in einer einfachen Runde auszutragen. Die Meinungen unter den Klubs sind auch hier gespalten. So gut wie fest steht, dass die Saison um 14 Tage verlängert werden wird.

„Unendliche Geschichte“

Unterdessen hat Sören Osterland - wie Bihlmeyer Vizepräsident im FSA - die Spielunterbrechung im Internetportal „Fupa“ noch einmal verteidigt. Sie sei zwingend nötig gewesen. „Man muss beachten, dass nicht das einzige Interesse sein kann, am Wochenende zu spielen. Es geht doch um viel mehr - um faire Wettbewerbe, Chancengleichheit, Gesundheitsschutz und gesellschaftliche Verantwortung. All das haben wir in der momentanen Situation gefährdet gesehen.“

Osterland weiß auch: „Wir sind teilweise stark kritisiert worden. Allerdings: Der Ursprung des Unverständnisses rührte daher, dass die unvermeidlichen Entscheidungen politisch hinterherhinken.“ So sieht es auch Schülbe: „Ich weiß aber auch nicht, wie aus der unendlichen eine endliche Geschichte werden soll.“