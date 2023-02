Halle (Saale)/MZ - Es sollte ein Griff ganz tief in die Trickkiste werden – und ging dann doch voll daneben. Statt den Ball vom Siebenmeterpunkt in die Maschen zu wuchten, versuchte Julia Niewiadomska es mit einem Heber, den die gegnerische Torfrau ohne große Mühe aus der Luft fischte. Diese Szene war symptomatisch für das Spiel von Halles Handball-Erstlisten am Samstag beim Vorletzten in Neckarsulm.