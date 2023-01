Neuer TV-Vertrag: Wildcats spielen bald hinter einer Paywall

Halle (Saale)/MZ - Für Liebhaber des Frauen-Handballs gibt es an diesem Mittwochabend einen Pflichttermin. Um 19.30 Uhr empfängt der Thüringer HC in der Bundesliga Union Halle-Neustadt. Es ist der Kampf um die Vorherrschaft im Osten. Union hatte den einstigen Serienmeister in der Vorsaison überraschend zweimal geschlagen.