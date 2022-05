Florian Wellbrock: So tickt Deutschlands große Medaillenhoffnung bei Olympia

Florian Wellbrock soll in Tokio die medaillenlose Misere der deutschen Schwimmer beenden. Wie der Wahl-Magdeburger tickt.

Schwimm-Star Florian Wellbrock nimmt die Rolle als Medaillenhoffnung in Tokio gerne an.

Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Das Tattoo klingt wie eine Mahnung an sich selbst. „Genieß dein Leben ständig, du bist länger tot als lebendig“, steht unterm linken Schlüsselbein von Florian Wellbrock. Die Liedzeile vom Rapper Sido hatte sich der Schwimmer einst in Erinnerung an seine Schwester auf der Haut verewigen lassen.