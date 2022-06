Floorballer Max Blanke kehrt zum UHC Weißenfels zurück

Nach drei erfolgreichen Jahren in der Schweiz kehrt Max Blanke nach Weißenfels zurück. Warum ihm die Heimkehr dennoch schwer fällt.

Max Blanke (Bildmitte) spielte bereits in der Deutschen Nationalmannschaft.

Weissenfels - Vielleicht hätte sich alles in eine ganz andere Richtung entwickelt für Max Blanke. Hätte es die Pandemie mit all ihren Folgen nicht gegeben, dann wäre der passionierte Floorballspieler von seinem Abenteuer womöglich nicht wieder losgekommen: Denn ein Abenteuer war es anfangs tatsächlich, als der damals erst 24-Jährige dem UHC Weißenfels den Rücken kehrte, um in der Schweiz nicht nur sportlich, sondern auch beruflich Fuß zu fassen. „Ich wollte damals mal etwas Neues erleben und daran auch menschlich wachsen“, erinnert sich der mittlerweile 27-Jährige.