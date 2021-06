„Finals“: Diese Sportler aus Halle kämpfen um Titel, Olympia und Punkte

Bei den „Finals“, die bis zum Sonntag in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Braunschweig stattfinden, ist Halle in fünf Sportarten vertreten. ARD und ZDF übertragen die Wettkämpfe. Wir geben einen Überblick.

Leichtathletik: Im Diskuswerfen hat Shanice Craft die Norm (63,50 m) erfüllt. Wird sie Meisterin, wäre sie durch. Drei fahren insgesamt. Sandy Uhlig debütiert mit dem Diskus, Nadine Müller fehlt. Im Kugelstoßen hat Sara Gambetta als mehrfache Norm-Überbieterin (18,50) beste Aussichten. Susen Küster mit dem Hammer muss sich um mehrere Meter auf 72,50 Meter steigern, will sie nach Tokio.

Turnen: Mit Nick Klessing, Lukas Dauser und Nils Dunkel bestreitet ein Trio aus Halle die erste der zweigeteilten Olympia-Qualifikation am Freitag in der Dortmunder Westfalenhalle - in Form eines Mehrkampfes. Sieben Kandidaten können sich Chancen auf einen der vier Plätze ausrechnen. „Keine Punktzahlen oder Platzierungen“, fordert Trainer Hubert Brylok, sondern „sauber durchturnen“, dann bleiben seine Jungs im Rennen. Ringe-Ass Klessing, der mehrkampfstarke Dauser, und Pferd-Spezialist Dunkel. Der hat nach seiner Fuß-OP einen letzten Test bestanden, kann an allen Geräten turnen, auch Sprung und Boden, die den Fuß extrem belasten.

Wasserspringen: Timo Barthel hat mit seinem überlegenen Sieg am Dienstag vom Turm und dem vierten Titelgewinn klargemacht, dass seine Berufung in das Tokio-Team nur noch Formsache ist. Da er sich dabei ein bisschen am Rücken weh getan hat, ließ er die Einmeterkonkurrenz am Mittwoch aus. Schließlich wartet am Sonntag noch Turmsynchron mit Patrick Hausding. JEM-Springer Jonathan Schauer (5. vom Einer) und Jennifer Li Orlowski (4. vom Einer) sind zum Lernen da.

Schwimmen: Während Laura Riedemann sich in der Höhe auf Olympia vorbereitet, sollen in Berlin die Youngster Lena Riedemann, Lucie Mosdzien und Maurice Philipp Weber Erfahrungen sammeln. Gehörlosensportler Lars Kochmann (SSV 70) greift im Rückensprint an.

Triathlon: Hier geht es nicht mehr um Tokio-Tickets. In die Meisterschaft eingebettet ist die Bundesliga. Willi Hirsch startet für Tria Berlin, Pauline Feußler für Dresden. Sie ist zudem in der Mixedstaffel dabei. Im Einzel ruhen die Hoffnungen neben Feußner auf Bianca Bogen. (mz)