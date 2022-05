Filmreifer start für Halles Triathleten in der 2. Bundesliga

Die SV-Männer um Jonas Meyer wollen auch für den Nachwuchs im Verein den Verbleib in Liga zwei sichern. Warum der Wettbewerb in Halle ausfallen muss.

Die Triathleten um Jonas Meyer (links) greifen wieder in der zweiten Bundesliga an.

Gütersloh/Halle (Saale)/MZ - Der Sonntag in Gütersloh bot den Stoff für eine Komödie, nahm zwischenzeitlich sogar dramatische Züge an und wurde am Ende doch eine Geschichte mit glücklichem Ausgang: Der Auftakt von Halles Triathleten in der zweiten Bundesliga verlief tatsächlich filmreif.