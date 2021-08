Erster Testspielsieg: Wildcats gewinnen beim Zweitligisten Leipzig

Leipzig/Halle (Saale)/MZ - Halles Erstliga-Handballerinnen haben am Dienstagabend in der Leipziger Sporthalle der Brüderstraße einen Test gegen den gastgebenden HCL mit 27:24 (13:14) gewonnen. Es ist der erste Sieg für den Erstligisten in der Saisonvorbereitung.

Mit sieben Toren war Vanessa Dierks gegen das engagierte Team aus der zweiten Bundesliga am treffsichersten. Auch für Edita Nukovic war das Testspiel ein besonderes. Für die dänische Neuverpflichtung war es die Premiere im Wildcats-Trikot. Die Kreisspielerin konnte zum Auswärtssieg drei Tore beisteuern.