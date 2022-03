Enttäuschende Hallen-WM: Sara Gambetta verpasst eine Medaille deutlich

Belgrad/dpa - Kugelstoßerin Sara Gambetta aus Halle hat nicht in die Medaillenvergabe bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Belgrad eingreifen können.

Die deutsche Hallenmeisterin stieß am Freitag mit ihrem besten von drei Versuchen nur 18,17 Meter weit und verpasste auf Platz neun die letzten drei Versuche der besten acht Athletinnen. Katharina Maisch kam mit ebenfalls enttäuschenden 17,83 Metern nur auf den elften Platz.

Den Titel sicherte sich die letztjährige Hallen-Europameisterin Auriol Dongmo aus Portugal mit starken 20,43 Metern vor Chase Ealey aus den USA mit 20,21 Metern. Dritte wurde die Niederländerin Jessica Schilder mit 19,48 Metern.

Nicht mehr in Belgrad dabei war die über viele Jahre beste deutsche Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Die einstige Freiluft-Weltmeisterin hatte sich bei den deutschen Meisterschaften als Dritte hinter Gambetta und Vereinskollegin Maisch nicht für die WM qualifizieren können und daraufhin ihre Karriere beendet.

Über 3000 Meter belegte Hanna Klein Rang elf. Die deutsche Meisterin lief 8:48,73 Minuten, die Äthiopierin Lemlen Hailu gewann in 8:41,82 Minuten. Für das 16-köpfige deutsche Team, in dem die derzeitigen nationalen Stars fehlen, hatte der Auftakttag mit dem Vorlauf-Aus von Sprinterin Gina Lückenkemper über 60 Meter begonnen. Den Titel holte am Abend etwas überraschend die Schweizerin Mujinga Kambundji in starken 6,96 Sekunden.

Den Weitsprung der Männer entschied der griechische Olympiasieger Miltiadis Tentoglou mit überzeugenden 8,55 Metern für sich. Im Dreisprung hatte sich am Mittag der Kubaner Lázaro Martínez mit 17,64 Metern Gold gesichert.