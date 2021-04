Entscheidung im Kreispokal steht noch aus

Sangerhausen

Die Entscheidung darüber, ob in der Saison 20/21 im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Kreispokalsieger ermittelt wird, steht gegenwärtig noch aus. Das erklärte Thomas Große am Sonnabend in einem Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung. „Das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen. So, wie es im Moment aussieht, ist eine Fortführung der Pokalrunde aber sehr unwahrscheinlich“, so der Präsident des Kreisfachverbandes Fußball.

Dann fügt der Augsdorfer hinzu: „Ich befürchte mal, bis zum 30. Juni wird hier kein Fußball mehr gespielt. Dann kann es natürlich auch keinen Kreispokalsieger 2021 geben. Weil der FSA den Landes-Pokalwettbewerb von dieser, auf die nächste Saison verschoben hat, würden ja auch dann die Kreispokalsieger in der Saison 2021/22 nicht im Landespokal starten.“ Auch darüber, ob es analog des Landespokals eine Aussetzung des Kreispokals und eine Verschiebung auf die nächste Saison geben wird, herrscht noch keine Klarheit.

Mit der FSA-Entscheidung, den Landespokal der laufenden Saison einzufrieren und in der neuen Saison fortzusetzen, kann Große dabei durchaus leben. „Was anderes blieb uns doch gar nicht übrig. In meinen Augen ist das die vernünftigste Lösung. Für Riestedt freut es mich natürlich besonders. Ich hoffe, dass das Spiel gegen den HFC dann auch vor Zuschauern ausgetragen werden kann“, so Große, der selbst Mitglied im FSA-Vorstand ist. 16 Teams haben die ersten zwei Runden überstanden, sind im Kreispokal Mansfeld-Südharz noch im Rennen. Das Achtelfinale ist ausgelost. Hier käme es zu den Partien Roßla - Wimmelburg, Amsdorf II - Großörner, Anhalt - Wippertal, Berga - Bräunrode, Osterhausen - Allstedt, Riethnordhausen - Bornstedt, Stedten II - Alemania Riestedt sowie Kreisfeld - VfB Sangerhausen II. (mz/Ralf Kandel)