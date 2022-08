EM-Medaille verpasst: Enttäuschung sitzt tief bei Sara Gambetta

München/Halle (Saale)/MZ - Geschlafen? „Habe ich letzte Nacht tatsächlich nicht so gut“, sagt Sara Gambetta am Dienstag. Über so vieles hat Halles Kugelstoßerin grübeln müssen nach ihrem fünften Platz bei der EM am Montagabend in München. Zu der erhofften Medaille fehlten der 29-Jährigen mit 18,48 Meter satte 46 Zentimeter.