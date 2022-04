Elisa Möschter gibt Comeback für die von Corona geplagten Wildcats

Ex-Spielerin Elisa Möschter hilft den Wildcats in der Not.

Halle (Saale)/MZ - Der erste Gang ging am Montag in ein Fachgeschäft. Neue Handballschuhe mussten her. „Meine alten habe ich vor drei Jahren weggeworfen“, erzählt Elisa Möschter und lacht. 2019, nach sieben Jahren bei Union Halle-Neustadt, hatte die Außenspielerin ihre Karriere beendet.