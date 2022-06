Eine konsequente Lektion

Piesteritz - Stefan Neuberg verlässt nach der fünften Saisonniederlage enttäuscht die attraktive Anlage in Thalheim. Ein Kommentar zum Spiel? „Da genügt doch ein Blick auf die Anzeigetafel“, sagt der Trainer vom FC Grün-Weiß Piesteritz. In leuchtenden Zahlen steht dort ein 4:1. Doch die Treffer verraten nicht alles über den Spielverlauf. Nach dem Wechsel sind die Gäste dem Favoriten ebenbürtig. „So müssen wir schon in der ersten Halbzeit auftreten“, sagt der Coach. „Thalheim hat seine Angriffe konsequenter als wir vorgetragen. Und auch die Chancen konsequenter genutzt“, so Neuberg. Das sieht FC-Kapitän Florian Freihube, der seine erste Partie in dieser Serie bestreitet, keinen Deut anders: „Der Kontrahent war nicht übermächtig, sondern konsequenter.“

