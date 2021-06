Ehrenamtler zeigen geschlossen und engagiert Flagge

Aschersleben - Spieler, die beleidigen oder beleidigt werden. Pöbelnde Zuschauer, Posts in Sozialen Netzwerken, Sprüche mit sexistischem oder rassistischem Inhalt. Und das auch im Sport. Einzelfälle zwar, aber jeder einer zu viel. Deshalb heißt es, Flagge zeigen gegen Rassismus, Diskriminierung und Homophobie: Wie Wolfsburg Keeper Koen Casteels mit seiner Kapitänsbinde im Regenbogenfarben-Look oder der Schriftzug des Hauptsponsors des 1. FC Köln. Und auch im Amateursportbereich engagieren sich viele und haben sich der Themen angenommen. Zum Beispiel im Landessportbund Sachsen-Anhalt im Projekt „Gemeinsam STARK“ unter Leitung von Madlen Nöller mit aktuell zehn Ehrenamtlern.

Als Fairplay-Beauftragte im KFV Harz präventiv tätig sein

Ziel des Projektes, dass es schon einige Jahre gibt, sei es laut der Beteiligten, homosexuellen und transfeindlichen Tendenzen im Sport entgegenzuwirken. Der Vielfaltsgedanke soll gestärkt werden. Noch sei im Vergleich zu anderen Lebensbereichen das Thema Homosexualität im Sport tabu. Eine Ehrenamtlerin, die sich bei „Gemeinsam STARK“ engagiert, ist Claudia Hecke aus Gernrode. Die 35-Jährige ist seit 2014 als Referentin in der Aus- und Weiterbildung für gesellschaftliche Themen beim LSB dabei. „Ich finde Vielfalt und Engagement sehr wichtig. Außerdem bin ich gern unter Menschen und dem Sport für Vieles dankbar. Meine Teilnahme an diesem Projekt ergab sich eher zufällig“, sagt sie. Und erklärt: „Bei einem anderen LSB-Projekt war ich als Fairplay-Beauftragte im KFV Harz in einer Fallarbeit zum Thema Gewalt und Diskriminierung präventiv dabei.

Ein Projektmitglied erzählte mir von seinem Ehrenamt, was alles erreicht werden kann, welche Visionen es gibt und nahm mich zu einem Treffen mit.“ Durch das Netzwerk sei sie dann zum Projekt „Gemeinsam STARK“ gekommen. Ihre Motivation habe aber hauptsächlich mit der großen Zahl von Asylsuchenden 2015 zu tun. „Das sorgte für immer mehr Diskriminierung auf den Sportplätzen, wo ich als Schiedsrichterin oder Assistentin unterwegs war.“ Der Fußballverband Sachsen-Anhalt habe damals das Thema Fairplay forciert.

Vorfälle im ganzen Bundesland nahmen zu

Und das sei auch ihre Hauptaufgabe beim KFV Harz gewesen. „Die Vielzahl an Vorfällen im ganzen Bundesland spiegelten mir die Notwendigkeit, sich ganz klar zu positionieren und besonders Trainer, Vereine, Verbände und Einzelpersonen zu sensibilisieren und für das Thema Vielfalt einzustehen. Beim Thema Transphobie und Homophobie kamen persönliche Gründe dazu, warum ich das Verhalten mancher nicht länger akzeptieren mochte, und ganz klar für den Dialog eingetreten bin“, beschreibt die 35-Jährige ihre Gründe pro Engagement im Ehrenamt auf dieser Ebene.

Koen Castells, Keeper des VfL Wolfsburg, zeigt schon mit der Kapitänsbinde, dass er für Vielfalt im Sport steht. Foto: dpa/Swen Pförtner

„Ich hatte mich zuerst für das Thema Diskriminierung entschieden und wollte dort unbedingt präventiv tätig sein“

Das Projekt „Gemeinsam STARK“ beim LSB läuft nach einem speziellen Schema ab. Trainer und Übungsleiter in den jeweiligen Sportarten werden in ihren Landkreisen geschult. Die Lizenzen seien nach Modulen aufgebaut und jeder Verantwortliche schaut, wie er diese gesellschaftlichen Themen einbauen kann. „Das heißt, wir Ehrenamtler fahren in Duos durch ganz Sachsen-Anhalt und setzen unser Thema um. Es gibt immer praktische Fallarbeiten, es gibt immer eine Kennenlernrunde, damit man dem Judoka nicht ständig Fußballgeschichten erzählt.“ Zudem würden historische Zusammenhänge hergestellt und sensibel mit Themen umgegangen. Das Wichtigste aber sei: „Jede Frage darf gestellt werden. Was wir nicht beantworten können, reichen wir nach oder verweisen an Kooperationspartner, die in manchen Themen einfach Spezialisten sind“, erläutert Hecke. Ziel jeder Veranstaltung sei es, aus den Teilnehmern wie Claudia Hecke, Ansprechpartner für betroffene Sportler zu machen – ganz gleich welche Fragestellung die Beteiligten hätten. Die Arbeitsthemen im Projekt seien klar definiert. „Ich hatte mich zuerst für das Thema Diskriminierung entschieden und wollte dort unbedingt präventiv tätig sein.“ Bis 2017 war Hecke das, aktuell ist ihr Thema: Vielfalt der Sportler.

Homophobie und Sexismus finden jeden Tag - in der Schule, im Beruf und im Verein

„Da es bei mir ein Ehrenamt von vier ist und ich auch nur ein Wochenende habe, in das ich Sport, Projekte und Familie unterbringen kann, entschied ich mich , den Fokus auf ,Gemeinsam STARK’ zu legen“. Homophobie und Sexismus finden laut Hecke jeden Tag statt: „In der Schule, im Beruf und im Verein“, so die Ehrenamtlerin über die Themenauswahl. „Mir sind schon verschiedene Situationen im Amateursportbereich begegnet. Sexismus in Form von Dusch-Security, nackte Frauen aus dem Playboy in der gesamten Schiedsrichterkabine, Beleidigungen als Mannweib oder dass Frauen keine Profispiele der Männer im Radio kommentieren sollten“, berichtet die Harzerin.

Das Projekt „Gemeinsam STARK“ zeige Wirkung. „Als Referentin war mein schönster Erfolg, dass jemand in unseren ersten Schulungen die Chance zum Outing nutzte, obwohl viele Teilnehmer unsensibel mit dem Thema umgegangen waren. Was danach passierte, war schön. Einige Teilnehmer entschuldigten sich sofort“, erinnert sich Hecke.