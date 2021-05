Duell mit zwei zukünftigen Wildkatzen

Halle (Saale) - Man könnte es auch als Reise in die Zukunft betiteln: Wenn Simone Spur Petersen und Julia Niewieadomska am Mittwoch mit ihrem Noch-Verein Bensheim-Auerbach nach Halle in die Erdgassportarena kommen, dann sind sie mittendrin in ihrem neuen Arbeitsumfeld. Denn die beiden Handballerinnen aus Dänemark und Polen tragen in der kommenden Bundesligasaison selbst das Trikot der Wildkatzen. Für sie wird es sicher kein Spiel wie jedes andere. Auch wenn Unions Trainer Jan-Henning Himborn überzeugt ist: „Sie sind beide Profi genug, um mit der Situation umgehen zu können.“

Ob die Bensheimer Trainerin Heike Ahlgrimm den zukünftigen Hallenserinnen vielleicht sogar einen möglichen Gewissenskonflikt ersparen will und sie nicht einsetzt, weiß Himborn natürlich nicht. Er selbst jedenfalls hätte keine Bedenken: „Ich habe Sophie Lütke ja auch gegen Neckarsulm spielen lassen, also dem Verein, zu dem sie wechseln wird.“ Das gehöre nun einmal zum Geschäft.

Wildcats in Handball-Bundesliga: Klassenerhalt ist sicher

Was es zweifellos einfacher macht: Der Klassenerhalt ist für beide längst sicher, der Ausgang des Spiels damit nicht kriegsentscheidend. Das eröffnet allen die Möglichkeit, frei aufzuspielen und einfach nur persönlich Pluspunkte zu sammeln.

Überblick: Die Kaderplanung der Wildcats für 2021/22

Für Halles alteingesessene Spielerinnen bietet dieses Nachholspiel, das der letzte Heimauftritt der so schwierigen Coronasaison sein wird, zudem die Chance, sich für die zuletzt müde Vorstellung in Buxtehude zu rehabilitieren.

Bensheim-Auerbach ist Gegner auf Augenhöhe für Halle

„Vom Kopf her waren wir da nicht mehr so frisch, die letzte Konsequenz hat gefehlt“, sagte Himborn zu der deutlichen Niederlage am Freitagabend. „Buxtehude hat uns da gezeigt, was der Wille alles bewirken kann“, hat der Coach als Erkenntnis aus dem Spiel mitgenommen. Wieder einmal hatten seine Wildcats zu oft zu leichtfertig den Ball hergeschenkt. „Der Konter ist das, was dich kaputt macht, wenn du vorn technische Fehler produzierst und dann das Umschaltspiel nicht funktioniert.“ Bei Mannschaften auf Augenhöhe gebe das den Ausschlag.

Und Bensheim-Auerbach als Tabellen-Zehnter ist ein Gegner auf Augenhöhe. Anders sieht das beim Saisonhalali am Samstag aus. Da muss sich der Zwölfte Halle gegen den Zweiten in Bietigheim beweisen.