DSV holt Hallenser Lutz Buschkow als Sportdirektor zurück

Köln - Kein Einstieg von Michael Groß, keine Rückkehr von Thomas Kurschilgen - stattdessen übernimmt ein alter Bekannter das meistdiskutierte Amt im deutschen Schwimmsport: Mit Lutz Buschkow als kommissarischem Leistungssport-Direktor will sich der Deutsche Schwimmverband bis Olympia Ruhe verschaffen. Der erhoffte Befreiungsschlag sorgt aber für neuen Zwist: Die Asse fühlen sich übergangen, und um Verbandspräsident Marco Troll gibt es nicht nur deswegen mit Blick auf Tokio Irritationen.

„Von der Personalie Lutz Buschkow haben wir erst in der Präsidiumssitzung erfahren. Somit war kein umfassendes Meinungsbild der Athlet*innen einzuholen“, ließ sich Athletensprecherin Sarah Köhler zitieren. Wohlgemerkt in der offiziellen Pressemitteilung des Verbandes zur Beförderung Buschkows, die eigentlich die Wogen glätten sollte, stattdessen aber die Zerrissenheit im Spitzensport abbildet.

Kann Lutz Buschkow beim DSV für Ruhe sorgen?

Vizeweltmeisterin Köhler durfte nämlich recht deutlich in der schriftlichen Verbandsmitteilung äußern, dass sie und ihre Kollegen mit dem DSV-Prozedere gar nicht einverstanden sind: „Als mündige Athlet*innen erwarten wir, dass wir in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, und wollen uns ein Meinungsbild über diese Thematik schaffen.“

Dass der DSV dies in die Welt schickte, ist höchst transparent. Aber auch zweckdienlich? Denn eigentlich will der DSV glauben, dass er mit der Re-Installation Buschkows (63) - der Chef-Bundestrainer der Wasserspringer hatte das Amt bereits von 2008 bis 2016 inne - die nach der umstrittenen Absetzung des bisherigen Leistungssport-Direktors Kurschilgen hitzig geführten Diskussionen beenden könnte.

„Damit halten wir den Bundestrainern und -trainerinnen den Rücken frei“, sagte Troll. So könnten sich die Sportler voll auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Der Vorstand hatte für den in Halle lebenden Buschkow und gegen Olympiasieger Groß votiert, der bereit war, eine externe und populäre Interimslösung darzustellen. Troll dankte Groß, man habe „sich jedoch für eine interne kommissarische Lösung entschieden, damit die Stelle flexibel neu besetzt werden kann, um möglichst schnell eine dauerhafte Lösung zu installieren“.

Sportler zweifeln an Kompetenz von Marco Troll

Da die Stelle neu ausgeschrieben wird, ist eine von vielen Sportlern gewünschte Rückkehr Kurschilgens vom Tisch. Über die genauen Gründe der Trennung schweigt der DSV mit Verweis auf ein laufendes Verfahren.

Die Entscheidung für Buschkow öffnet eine weitere Baustelle: Da Buschkow in Tokio als Springertrainer unabkömmlich ist, kann er dort nicht die gewohnt dem Sportdirektor vorbehaltene Rolle als „Teilmannschaftsleiter Schwimmen“ übernehmen. Diesen attraktiven Posten hat nun Troll für sich gesichert - per Ausnahmeregelung für den ehrenamtlichen Präsidenten durch den DOSB, der ansonsten Hauptamtler vorsieht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, regt sich dagegen unter den Topathleten Widerstand, Köhler und Co. wollen sich von Troll und dessen Vize Harald Walther in Tokio nicht repräsentieren lassen - sie zweifeln angesichts des jüngsten Verbands-Chaos’ deren Kompetenz an.

Der Streit zwischen Verband und Teilen des Leistungssports eskalierte kurz vor der Präsidiumssitzung am Freitagabend, auf der die Buschkow-Lösung festgezurrt wurde, offenbar weiter. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat der Vorstand den Anti-Doping-Beauftragten Roland Weiler abberufen, der zuletzt per Brief kritisch Antworten gefordert hatte, auch zur Personalie Kurschilgen. „Man will hier einen unbequemen Fragesteller von der Sitzung ausschließen“, zitiert das Blatt Weiler. (sid)