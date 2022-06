Die letzten Punktspiele für BSV Klostermansfeld und BSV Fichte Erdeborn sthen an

Erdeborn/Klostermansfeld/MZ - Noch zweimal stehen die Handballer vom BSV Fichte Erdeborn auf der Platte, dann ist eine lange und kräftezehrende Saison in der Verbandsliga Süd auch für sie vorbei. Zum Abschluss muss die Mannschaft von Trainer Frank Hammerschmidt noch einmal alle Kraftreserven aufrufen, stehen doch an zwei Tagen zwei Spiele auf dem Programm. Am Samstag tritt Fichte bei der Spielgemeinschaft Thale/Westerhausen an, tags darauf spielt das Team beim SV Friesen Frankleben.

