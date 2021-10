Dessauer Florian Hempel scheidet bei Darts-EM in Salzburg aus

Bei der Darts-EM in Salzburg stehen die Viertelfinals an - allerdings ohne deutsche Teilnehmer.

Salzburg/dpa/MZ - Für den deutschen Darts-Spieler Florian Hempel ist die Europameisterschaft in Salzburg beendet. Der 31 Jahre alte Bezwinger von Titelverteidiger Peter Wright verlor am Samstagabend im Achtelfinale mit 9:10 gegen den Österreicher Mensur Suljovic.

Neuling Hempel, dessen Erstrunden-Erfolg über den Schotten Wright einer Sensation glich, legte zwar nach 6:9-Rückstand ein starkes Comeback hin, musste sich aber im entscheidenden Leg geschlagen geben. Der zweite deutsche Teilnehmer, Gabriel Clemens, war am späten Freitagabend gegen den Australier Damon Heta ausgeschieden. Hempel wurde in Dessau geboren, lebt aber inzwischen in Köln.

Am Sonntag stehen die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel auf dem Programm. Gleich in der Runde der letzten Acht kommt es zu einem Aufeinandertreffen der Giganten: Weltmeister Gerwyn Price aus Wales bekommt es mit dem langjährigen Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande) zu tun. Die Partie gilt als vorgezogenes Endspiel. Weitere Titelanwärter sind die Engländer Joe Cullen und Nathan Aspinall sowie der Portugiese José de Sousa.