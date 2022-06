Der nächste Neuzugang für den 1. FC Merseburg

Der 1. FC Merseburg vermeldet vor dem Spiel in Wernigerode einen weiteren Transfer. Das Ziel ist klar: Die Oberliga soll auf jeden Fall gehalten werden.

Der 1. FC Merseburg (weiße Trikots) will gegen Wernigerode punkten.

Merseburg/MZ - Nach zuletzt zwei Heimspielen muss Oberligist FC Merseburg jetzt mal wieder auf Reisen gehen. In den Harz wird der Weg am Sonntag führen. Dort wartet am vierten Spieltag mit Gastgeber Einheit Wernigerode eine echte Herausforderung: Obwohl die Saison noch sehr jung ist, kann Einheit wohl zurecht als eine der positiven Überraschungen bezeichnet werden.