Dänisches Dynamit zündet: Mikkelsen und Petersen beflügeln die Wildcats

Halle (Saale)/MZ - Dieser Sieg in der Handball-Bundesliga nahm schon seinen Lauf, da war in der SWH-Arena noch gar kein Wurf abgefeuert worden. Vor dem Anwurf der Heimpartie gegen Bad Wildungen hatte sich Katrin Welter, Trainern von Union Halle-Neustadt, am Samstagabend Helena Mikkelsen gegriffen.