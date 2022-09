Chris Warsawski beim CV Mitteldeutschland: Der Leader ist zurück

Der CV Mitteldeutschland startet am Sonntag in die neue Saison. Mit an Bord ist dann Chris Warsawski, der dem Ruf seines Trainers folgte.

Merseburg/MZ - Am Sonntag startet der CV Mitteldeutschland mit einem Auswärtsspiel gegen den VfK Südwest Berlin in die neue Saison. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga hat für die Piraten ein Ziel Priorität: der sofortige Wiederaufstieg in Liga drei.