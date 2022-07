„Cats“ vom UHC Weißenfels: Titelverteidiger, aber kein Top-Favorit

Am Sonntag starten die Damen des UHC Weißenfels in die neue Bundesligasaison. Ein Trio war bereits zuvor bei einer WM im Einsatz.

Die Damen des UHC Weißenfels starten am Sonntag in der Weißenfelser Stadthalle in die neue Saison.

Weissenfels/MZ - Gestern war das junge Trio noch in Schweden, heute liegt die volle Konzentration auf dem Saisonstart in der Bundesliga. So etwa fühlt es sich augenblicklich für Leonie Vogt, Emely-Alice Leu und Julia Bärthel vom UHC Weißenfels an.