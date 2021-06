BSV Ammendorf startet mit Radfahren

Halle (Saale) - Es sind fast schon in Vergessenheit geratene Bilder, die in dieser Woche im Stadion der Waggonbauer zu beobachten sind. Fußballer, die mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf das Gelände des BSV Ammendorf kommen.

Nach über sieben Monaten läuft der Trainingsbetrieb beim Verbandsligisten aufgrund der verbesserten Coronalage wieder. Zwar bleiben Duschen und Kabinen weiterhin geschlossen, doch das stört nicht weiter. Die Kicker wollen einfach wieder zusammen auf dem Rasen stehen, sie haben sich und den Fußball vermisst.

Inzwischen gibt es sogar eine Perspektive für die neue Saison. Nach einer Sitzung vom Mittwochabend läuft es nach MZ-Informationen auf ein Novum hinaus: eine Aufteilung der Verbandsliga in zwei Staffeln mit je zehn Teams. Die Variante besitzt eine knappe Mehrheit. Auf- wie Absteiger werden nach diesem Modell nach der Saison in Playoffs und Playdowns ermittelt, in denen jeweils die ersten fünf respektive die letzten fünf Teams gegeneinander spielen. Saisonstart könnte der 30. Juli sein.

SV Dölau ist gegen Staffelteilung in der Verbandsliga

Lutz Schülbe, Präsident der Ammendorfer, sieht die Staffelteilung als einzig richtigen Schritt: „Es ist die realistische Chance, eine komplette Saison zu Ende zu spielen.“ David Brendel, Trainer des Ligakonkurrenten SV Dölau, zieht dagegen den Versuch einer normalen Saison vor: „Wir wollen gegen jeden spielen“, sagte er. Die endgültige Entscheidung soll nächste Woche fallen.

Vorbereiten müssen sich die Ammendorfer in jedem Fall. Doch die erste sportliche Betätigung fand nicht am Ball, sondern auf dem Fahrrad statt. „Das ist notwendig, die Beine sehen recht verknotet aus“, sagt BSV-Trainer Christian Kamalla und lacht. In Topform sind seine Kicker noch nicht. „Die Körper scheinen das letzte halbe Jahr zu sehr genossen zu haben.“ Das letzte Spiel fand im Oktober 2020 statt.

Jetzt geht der Blick aber nach vorn. Für die neue Saison wird Kamalla auf einen ähnlichen Kader wie letztes Jahr zugreifen. Bisher sind keine großen Zu- oder Abgänge bekannt. Für den Trainer ist das ein gutes Zeichen: „Wir kennen uns untereinander und ich weiß, dass da Potenzial ist.“ Deswegen freut er sich auch, dass er gleich bei den ersten Ballberührungen „Ehrgeiz und Engagement“ gesehen hat. Jedoch will er die Belastung langsam steigern, keine Verletzung riskieren, denn „dass ich noch mal meine Schuhe schnüren muss, ist meine größte Angst“. (mz)