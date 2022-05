BSV Ammendorf bleibt trotz Höhenflug bescheiden

Halle (Saale)/MZ - Die ersten Aktionen nach dem Abpfiff sagen eigentlich immer sehr viel über ein Spiel aus. Am vergangenen Freitagabend musste erstmal durchgeatmet werden. Sowohl die Derbysieger des BSV Ammendorf, als auch die geschlagenen Dölauer sackten nach Spielende in der Heide zusammen. Zu intensiv und kräfteraubend war das Spitzenspiel der Verbandsliga, das der BSV am Ende knapp, aber verdient durch das Tor von Gerson Sachs mit 1:0 gewann.