Brisantes Wiedersehen mit dem Ex-Trainer für den VfL Halle 96

René Behring in blau-weiß: Er trainiert jetzt Zorbau in der Fußball-Oberliga.

Zorbau/MZ - Den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga hat René Behring mit Blau-Weiß Zorbau bereits geschafft. Für den Trainer, seit Ende April beim Klub aus dem Burgenlandkreis in Verantwortung, steht nun aber trotzdem eine Partie an, die er unbedingt gewinnen will. Auch wenn er vorab erklärt, „völlig entspannt“ zu sein, „was dieses Spiel betrifft“.