Ex-Weltmeister Dominic Bösel gründet eigene Firma und will zurück in den Ring

Magdeburg/VS - In der Rangliste der WBA wird Dominic Bösel im Halbschwergewicht immer noch als Nummer acht der Welt geführt. Und bei der WBC steht er auf Rang 13. Plätze, die attraktive Fights versprechen. In einem Monat aber wird der Name Bösel in den Listen nicht mehr zu finden sein. Der Grund: Nach einem Jahr ohne Kampf bekommen Profiboxer den Status „Inaktiv“ verpasst.