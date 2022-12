Trainer Behring lobt sein Team: „Wir haben einen großen Sprung gemacht“

Zorbau/MZ - Glühwein statt Fußball war am Samstagnachmittag in Zorbau angesagt. Die Oberligamannschaft traf sich ein letztes Mal in diesem Jahr, bevor Vereinspräsident Dietmar Neuhaus und Cheftrainer René Behring das Team in die wohlverdienten Weihnachtsferien verabschiedete.