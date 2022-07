Blau-Weiß Zorbau belohnt sich gegen Union Sandersdorf selbst

Zorbau ringt Union Sandersdorf in einem spannenden Spiel einen Punkt ab. Warum sogar drei Punkte gegen den Aufstiegsaspiranten drin waren.

Weissenfels/MZ - Einen Punkt gewonnen, so kann man das 1:1-Unentschieden von Blau-Weiß Zorbau vor heimischem Publikum gegen Union Sandersdorf am Samstagnachmittag durchaus einordnen. Zugleich bleibt festzuhalten, dass sich das Team von Trainer Alexander Gerth gegenüber der 1:3-Niederlage aus der Vorwoche gegen Wernigerode an gleicher Stelle spielerisch deutlich steigern konnte.