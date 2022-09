Blau-Weiß Dölau ist mit Biss und Teamgeist auf Erfolgswelle

Halle (Saale)/MZ - So ganz behagte die Sache Matthias Hampel nicht, am Ende war der Trainer von Blau-Weiß Dölau froh, dass es nicht zum Äußersten kam. Die Reise zum Verbandsliga-Auswärtsspiel am Freitagabend bei der SG Talheim traten die Heide-Kicker mit nur drei Ersatzspielern an. Hampel, 34 Jahre alt, war als letzter Notnagel einer von ihnen. Spielertrainer, bitte lieber nicht, dachte sich Hampel aber und wurde erhört.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.