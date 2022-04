Bitteres Saisonende für die Wildcats? Corona-Ausbruch sorgt für Ratlosigkeit

Halle (Saale)/MZ - Sie war nach dem zuletzt übervollen Terminkalender so herbeigesehnt worden, die einwöchige Pause in der Bundesliga wegen diverser Länderspiele. Doch statt noch einmal richtig durchzuatmen vor dem furiosen Saisonfinale werden Halles Wildcats in der handballfreien Zeit durch Corona gebeutelt.