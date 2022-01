Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Franziska Hildebrand darf auch in der Staffel ran

Ruhpolding/MZ/dpa/sid - Nach dem Weltcup in Oberhof geht Franziska Hildebrand auch beim Weltcup in Ruhpolding für das deutsche Biathlon-Team an den Start. Von Mittwoch bis Sonntag stehen bei den Frauen insgesamt drei Rennen auf dem Programm. Wir geben einen Überblick.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Das deutsche Team

Weil Franziska Preuß (Fußverletzung und Rückstand nach Corona-Erkrankung) weiterhin fehlt und Starläuferin Denise Herrmann zuletzt komplett außer Form war, ist wohl die zuletzt starke Vannessa Voigt die größte Hoffnung im sechsköpfigen Damen-Team. Neben Hildebrand sind auch Vannessa Hinz, Marion Wiesensarter und Debütantin Hanna Kebinger beim sechsten Weltcup-Event dieses Winters für Deutschland dabei.

Hildebrand zeigte sich jüngst in ordentlicher Form und konnte vor allem in den Verfolgungsrennen überzeugen, wo sie reichlich Plätze gutmachte. In Oberhof hatte sie das 13.-beste Ergebnis aller 60 Starterinnen im Verfolgungsrennen - und verbesserte sich von Rang 46 auf 20. Das ist zugleich bislang ihr bestes Weltcup-Ergebnis dieses Winters.

„Es hat vieles funktioniert, manches noch nicht. Was mich positiv stimmt: Es geht Schritt für Schritt voran“, fasste Hildebrand ihr Wochenende in Oberhof bei Instagram zusammen.

Corona-Situation in Ruhpolding

Alle Wettkämpfe in Ruhpolding finden coronabedingt ohne Fans statt. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit, nachdem das bayerische Kabinett die Corona-Beschränkungen bis 9. Februar verlängert hatte. Für Ruhpolding ist es ein erneuter Rückschlag, nachdem in der Vorsaison die Rennen wegen der Corona-Pandemie ganz ausgefallen waren und stattdessen ein Doppel-Weltcup in Oberhof ausgetragen wurde.

„Wir als OK haben bis zuletzt versucht, unseren Fans in irgendeiner Art und Weise das Zuschauen zu ermöglichen unter entsprechenden sehr strengen Schutzbedingungen. Aber wir haben vollstes Verständnis angesichts der aktuellen Infektionszahlen. Wir akzeptieren die Entscheidung zu 100 Prozent“, sagte Ruhpoldings Bürgermeister Justus Pfeifer.

Alle Biathlon-Wettbewerbe in Ruhpolding werden live im ZDF und bei Eurosport übertragen. Die Sender bieten auch Live-Streams auf ihren Homepages an.

Biathlet Johannes Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. Der 30-jährige Bayer fällt damit für den Heim-Weltcup aus, die „daraufhin durchgeführten zusätzlichen PCR-Tests bei allen Mitgliedern des deutschen Teams fielen negativ aus“, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Den Startplatz von Kühn, in diesem Winter der bislang einzige Saisonsieger der deutschen Skijäger, übernimmt Philipp Horn.

12. Januar, 14.30 Uhr: Sprintrennen der Frauen in Ruhpolding

Über 7,5 Kilometer wurde Franziska Hildebrand beste Deutsche und belegte mit einem Schießfehler einen guten 17. Platz.

14. Januar, 14.30 Uhr: Staffelrennen der Frauen in Ruhpolding

Insgesamt vier Damen musste das deutsche Team für die Staffel nominieren. Mit der guten Sprint-Leistung vom Mittwoch hatte Franziska Hildebrand beste Argumente für eine Berufung geliefert. Mit Erfolg: Am Donnerstag wurde sie zusammen mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Denise Herrmann nominiert. Hildebrand wird dabei als dritte Läuferin starten.

Zuletzt in Oberhof war sie für die Single-Mixed-Staffel gemeinsam mit Erik Lesser nominiert worden, patzte aber im letzten Schießen und fiel auf Rang sieben zurück.

16. Januar, 12.45 Uhr: Verfolgungsrennen der Frauen in Ruhpolding

Gelaufen wird über zehn Kilometer mit insgesamt vier Schießeinlagen (je zwei Mal stehend und liegend). Die besten 60 Starterinnen des Sprintrennens vom Mittwoch dürfen an den Start gehen und nehmen ihren Rückstand auf Siegerin Elvira Öberg mit, die als erste in die Loipe geht. Franziska Hildebrand hat die Qualifikation souverän geschafft. Bei Schießfehlern geht es ohne Nachladen direkt in die 150 Meter lange Strafrunde.

Franziska Hildebrand im Biathlon-Weltcup

Für die 34 Jahre alte Köthenerin ist Ruhpolding der dritte Weltcup-Start in diesem Winter. Hildebrand war bereits in Hochfilzen und Oberhof nominiert worden. Zudem war sie drei Mal im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs (Idre, Sjusjoen, Obertilliach), wo sie zwei Rennen gewann und in der Gesamtwertung auf Rang drei liegt. Im Biathlon-Weltcup belegt Hildebrand vor dem Start in Ruhpolding Platz 50.

Um sich für die Olympischen Winterspiele in Peking zu qualifizieren, braucht Franziska Hildebrand zwei Platzierungen unter den Top-15 in Einzelrennen - oder eine Top-Acht-Platzierung. Das hat die Köthenerin bislang noch nicht geschafft. Der Weltcup hat insgesamt acht Stationen, es folgen also noch zwei Wettbewerbe in Antholz und Peking.

Alle Weltcup-Platzierungen von Franziska Hildebrand 2021/2022