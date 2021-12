Ein Schießfehler kostet starke Franziska Hildebrand den Sieg im Sprint

Biathletin Franziska Hildebrand aus Köthen ist am Wochenende beim IBU-Cup in Obertilliach unterwegs.

Obertilliach/Halle (Saale)/MZ - Franziska Hildebrand hat beim IBU-Cup in Obertilliach auch am Samstag ihre gute Form unter Beweis gestellt, eine Spitzenplatzierung aber knapp verpasst. Im Sprintrennen über 7,5 Kilometer leistete sich die Biathletin aus Köthen einen Schießfehler und wurde als beste Deutsche Sechste.

Dieser eine Fehler war am Ende zu viel, denn alle vor ihr platzierten Läuferinnen waren fehlerfrei geblieben. In der Loipe gehörte Hildebrand einmal mehr zu den stärksten Starterinnen und hatte im Ziel 17,7 Sekunden Rückstand auf Siegerin Anastasia Schewtschenko. Die Russin bauten mit dem Erfolg auch ihre Führung in der IBU-Gesamtwertung (352 Punkte) vor Hildebrand (308) und der Französin Paula Botet (286) aus.

Franziska Hildebrand beim Weltcup in Oberhof wieder im deutschen Team?

Franziska Hildebrand war in Obertilliach in den zweitklassigen IBU-Cup zurückgekehrt, nachdem sie trotz ordentlicher Leistung beim Weltcup in Hochfilzen nicht mehr für das deutsche Weltcup-Team nominiert worden war.

Die 34-Jährige war beim ersten Rennen in Obertilliach am Donnerstag Zweite geworden. Zum Abschluss steht am Sonntag noch eine Mixed-Staffel an, die Starterliste dafür liegt noch nicht vor.

Der nächste Biathlon-Weltcup findet vom 6. bis 9. Januar 2022 in Oberhof statt, im IBU-Cup geht es vom 8. bis 9. Januar in Brezno-Osrblie (Slowakei) weiter. Mit ihren dauerhaft guten Platzierungen - zwei Siege und vier Top-Ten-Platzierungen bei neun Starts - hat sich Hildebrand nachdrücklich für eine weitere Nominierung im Weltcup empfohlen. Zumal die dort startenden Frauen bislang nicht die Erwartungen erfüllen konnten.