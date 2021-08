Bernburgs Trainer Benjamin Lehmeier: „Aber wir sind jetzt mal wieder dran mit gewinnen“

Am Freitagabend trifft Verbandsligist SC Bernburg zu Hause auf den VfB Sangerhausen. Weshalb Trainer Lehmeier optimistisch in dieses Duell geht.

Bernburg/MZ - Nein, von Plicht wolle er nicht sprechen. „Aber wir sind jetzt mal wieder dran mit gewinnen“, sagt Benjamin Lehmeier vor dem Freitagsspiel der Verbandsliga Süd des SC Bernburg gegen Sangerhausen.

Vier Spiele, ein Sieg, vier Punkte. Das ist Bernburgs bisherige Bilanz in dieser Saison. Und unter den vier Gegnern waren mit Ammendorf, Amsdorf und Westerhausen schon drei Kandidaten auf den Staffelsieg. Dabei hätte die Serie mit einem Erfolg (3:1) über den mehrfachen Landesmeister nicht besser beginnen können. Auch das Remis in Dölau (1:1) passte ins Bild. Dann kam aber die derbe Heimniederlage gegen Amsdorf. „Das Ding darfst du normal nicht verlieren“, blickte Trainer Lehmeier noch einmal auf das 2:5 gegen den 1. FC Romonta zurück.

Drei Spiele hintereinander auswärts antreten

Am Ende seien die Gäste aus Mansfeld-Südharz aber einen Tick cleverer gewesen „und wir haben bei den Kontern nicht gut verteidigt“, so Lehmeier. Ansonsten aber habe er ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Genau wie in Westerhausen. „Dort musst du nicht zwingend verlieren“, sagt Bernburgs Trainer. Nun also sollen wieder drei Punkte her am heutigen Freitag gegen Sangerhausen, zumal Bernburg dann dreimal in Folge auswärts antreten muss. Gespielt wird ab 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz der Sparkassen-Arena unter der Leitung von Schiedsrichter Frank Hildebrandt, der aus Nebra kommt und Mitglied beim Halleschen FC ist.

„Das sollten wir vom Licht her hinbekommen“, sagt Lehmeier. Verzichten muss er auf Leo Anton Hinrichsmeyer und Matthias Härtl. Dafür haben Stefan Große und Alexander Naumann den Anschluss wiederhergestellt, während Christian Wegener an einem Muskelfaserriss laboriert. Ansonsten habe Lehmeier aber alles an Deck und ist besonders von der Intensität im Training beeindruckt. „Die Jungs sind engagiert und gut drauf“, sagt er. Und gut drauf müssen die Bernburger sein. Denn ihr Konzept, dass zum Erfolg führen soll, ist laufintensiv.

Team muss notgedrungen umgebaut werden

Gästetrainer Olaf Glage muss notgedrungen sein Team umbauen, stehen doch erneut einige Stammspieler nicht zur Verfügung. Marcel Dietze (krank) und Christoph Eisler (verletzt) sowie Pascal Ibold (Arbeit) stehen nicht zur Verfügung. Bei einigen anderen Akteuren, wie Janek Hetke, muss Glage abwarten, ob sie am Freitag für einen Einsatz grünes Licht geben. Bauen kann Glage dagegen auf zwei Routiniers, die ihm in Bernburg zur Verfügung stehen. Sein Sohn Philipp will sein Saisondebüt geben. Ebenfalls bereitsteht Hannes Mosebach, der nach langer Pause und ersten Einsätzen im Landesklasseteam des VfB nun in die Verbandsliga-Elf zurückkehrt. „Hannes bringt eine Menge Erfahrung mit“, freut sich Olaf Glage über den Rückkehrer.

Ohnehin sieht der Trainer die Besetzungsprobleme ziemlich gelassen. „Ich habe meine elf besten Spieler am Freitag zur Verfügung. Bernburg ist ein Gegner, den wir in der Abstiegsrunde erwarten. Da sind die Punkte doppelt wichtig. Ich wäre schon mit einem Unentschieden zufrieden“, so der Coach.

Das mit der Abstiegsrunde hören sie in Bernburg gar nicht gern, denn das Ziel lautet, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern. Und das heißt schlicht und ergreifend, unter die ersten Vier der Staffel Süd zu kommen. Vielleicht ist ja die Aussage des Sangerhäuser Trainers für diesen Freitag eine zusätzliche Motivationshilfe. Dennoch sagt Lehmeier: „Wir werden Sangerhausen nicht unterschätzen.“ Aber dran mit gewinnen ist der SC Bernburg.