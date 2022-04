Aus im Achtelfinale: 1. FC Merseburg auf der Suche nach Ursachen

Merseburg/MZ - Kann der Kleinere den Größeren ärgern? Das ist in Pokalrunden oft die Frage. In Amsdorf war das am Samstag der Fall: Dort schaffte Romonta Amsdorf einen 4:0-Sieg gegen den FC Merseburg. Der Verbandsligist kegelte also den Oberligisten aus dem Landespokal.